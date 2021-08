Description

En utilisant la cage crossfit alpha Bodytone et les accessoires d’entraînement supplémentaires, vous pouvez entraîner tous les groupes musculaires et adapter l’entraînement à la discipline sportive correspondante.

La cage a été conçue de manière à s’adapter aux dimensions des barres et bancs d’exercices olympiques standard ainsi qu’à tous les accessoires. Avc cette cage découvrez un nouveau mode de travail. La variété d’exercices en Crossfit est presque illimitée : qu’il s’agisse de classiques tels que les squats, les tractions et les soulevés de terre, ou d’exercices spéciaux tels que les flips de pneus ou les ring dips. La formation est très variable. La chose la plus importante d’abord est que vous fassiez les exercices correctement. Entraînez chaque processus individuellement, avec peu de poids et entièrement concentré. Gardez toujours le contrôle de votre poids, et non l’inverse. Pour entrer, le kettlebell se met au travail – mais ne se balance pas, comme d’habitude avec le kettlebell, mais consciemment contrôlé.

Tarif Hors Taxes et livraison incluse

partout en France : 6650 € HT

Structure Tubes d’aciers d’une épaisseur de 3 mm Découpe des aciers Laser Peinture Professionnelle Traitement 3 couches anticorrosion, double couche époxy polyester pure, séché à 240 °C Dimension L X L X H 715 x 177 x 304 cm Poids de la structure 640kg

Cage Alpha Bodytone

Découvrez les 10 postes de travail de cette cage ALPHA de chez Bodytone. Elle vous permettra de réaliser vos WOD en toute sécurité. Cette cage est adaptée pour la pratique du crossfit et du cross-training.

Qu’est-ce que le Crossfit ?

Que ce soit seul ou avec des amis, le Crossfit est une combinaison d’entraînement d’haltérophilie, de gymnastique et d’endurance qui vous permettra de repousser vos limites. Le succès du fitness aux États-Unis prend de l’ampleur. Compréhensible, car si vous regardez les corps des pionniers américains de l’entraînement, il n’y a pas moyen de contourner le Crossfit. Même les unités des forces spéciales là-bas ne jurent que par cela. Mais ici aussi au pays, cette forme de formation est très en vogue. Dans les salles de crossfit appelées « box », les débutants comme les professionnels peuvent exercer plusieurs groupes musculaires à la fois dans des classiques tels que les squats, les tractions et les soulevés de terre. Des exercices plus exotiques comme les flips de pneus ou les ring dips complètent l’attaque des muscles.